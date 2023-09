Kim Jong-Un in viaggio verso Mosca, il Cremlino conferma la visita

Kim Jong-un in viaggio verso Mosca: il leader nordcoreano incontrerà Putin

Il leader nordcoreano Kim Jong-un si recherà in Russia nei prossimi giorni su invito del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha confermato il Cremlino in una nota rilanciata dall'agenzia di stampa Ria Novosti. "Su invito del presidente russo Vladimir Putin, il presidente della Repubblica popolare democratica di Corea, Kim Jong-un, si recherà nei prossimi giorni in visita ufficiale nella Federazione Russa", si legge nella nota.

L'agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna ha riferito che Kim incontrerà e parlerà con Putin durante il suo viaggio in Russia. I media occidentali avevano indicato il 13 settembre come data del possibile incontro tra i due. Attualmente Putin si trova a Vladivostok , dove si sta svolgendo il Forum economico orientale.

Nato, nel 2024 maxi manovre militari in chiave anti-russa

La Nato sta preparando per il prossimo anno la più grande esercitazione di comando congiunto dai tempi della Guerra Fredda. Con oltre 40 mila soldati coinvolti, le manovre simuleranno la reazione dell'Alleanza all'aggressione russa contro uno dei suoi membri. Lo scrive il Financial Times: l'esercitazione Steadfast Defender comincerà nella primavera del prossimo anno e vedrà coinvolte tra le 500 e le 700 missioni di combattimento aereo, più di 50 navi e circa 41 mila soldati, hanno detto funzionari della Nato al quotidiano britannico. L'esercitazione simulerà potenziali manovre contro un nemico modellato su una coalizione guidata dalla Russia, denominata Occasus. Steadfast Defender includerà anche la Svezia, la cui candidatura alla Nato deve ancora essere ratificata da Turchia e Ungheria, portando il numero totale di nazioni coinvolte a 32.