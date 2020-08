La Nato alla prova del fuoco sulla Libia

La guerra civile libica è diventata un campo di battaglia dove si sono schierati molti attori regionali ed esterni. È anche la seconda zona di conflitto dopo la Siria in cui gli interessi della Turchia e della Russia si sono scontrati.

Poiché Mosca e Ankara perseguono i loro interessi strategici in Libia, è importante non sottovalutare gli incentivi economici, soprattutto perché i loro obiettivi si sovrappongono.

La Russia e la Turchia hanno investito miliardi nella Libia pre e post Gheddafi ed entrambe sperano di recuperare questi investimenti diventando i principali attori nella risoluzione politica del conflitto.

La Turchia è stata storicamente attiva nel settore degli affari della Libia durante il governo dell'ex dittatore Muammar Gheddafi, con il settore delle costruzioni. La Libia è infatti stata come una delle aree più attraenti per gli investimenti di Ankara. La Libia è stato il primo paese straniero in cui l'Unione dei contraenti turchi, il TMB, ha investito già nel 1972. Da allora fino al 2020, le principali società di costruzioni turche come Dogus, Enka e altre hanno intrapreso progetti per un valore di 29 miliardi di dollari, rendendo la Libia il terzo paese per investimenti in costruzioni turche dopo Russia e Turkmenistan.

Le società turche perciò hanno tutto l interesse che in Libia ci sia una ambiente politico che consenta di tornare a lavorare. Secondo Mustafa Karanfil, presidente del Consiglio Turchia-Libia del Consiglio per le relazioni economiche estere della Turchia (DEIK), gli investitori turchi mirano a sfruttare 120 miliardi di dollari di investimenti. Insomma da questo si capisce perché la Turchia di Erdogan sia così interessata ad entrare nel conflitto libico non solo per una questione di egemonia geopolitica, ma anche per questioni più meramente economiche. Ma il progetto del leader turco potrebbe essere ostacolato non tanto dalla UE che pare ormai come disinteressarsi al paese africano e agli Usa di Trump che già hanno mostrato una certa riluttanza all interveniamo, ma dalla recente intervento dell’Egitto, che sarebbe pronto a scendere anch’esso nel conflitto libico proprio per evitare che la Turchia possa allargare la sua influenza nell area.

L'escalation delle tensioni lungo i confini orientali e meridionali della Libia ha recentemente raggiunto un nuovo picco proprio dopo che l'Egitto ha condotto una massiccia esercitazione militare a fine Luglio nella sua regione costiera occidentale vicino alla Libia. Il parlamento separatista di Tobruk, nella Libia orientale, che sostiene l'esercito nazionale libico di Haftar, ha espressamente invitato l'Egitto a intervenire militarmente per scongiurare un'offensiva sostenuta dalla Turchia. Poiché né gli Stati Uniti né la Russia sono ben posizionati per ridimensionare la situazione, dati i loro crescenti attriti, non e da escludere che il conflitto in Libia possa alla fine sfociare in scontri diretti tra le forze militari turche ed egiziane, entrambe alleate degli Stati Uniti malgrado il fragile cessate il fuoco raggiunto qualche giorno fa e che già sembra destinato a non reggere.

La prospettiva di un conflitto tra un membro della NATO, la Turchia, e un alleato di lunga data degli Stati Uniti in Medio Oriente, l'Egitto, è già abbastanza grave. Nell'era apparentemente passata di autentica unità della NATO, una conflagrazione tra un membro dell'alleanza transatlantica e un altro stato non NATO avrebbe rapidamente innescato la clausola di mutua difesa dell'articolo 5 "tutti per uno, uno per tutti". Ma il governo sempre più autoritario di Erdogan potrebbe in questo caso innescare un cortocircuito diplomatico in grado di rendere la stessa NATO già molto indebolita, a rischio di rottura. Così com'è, le continue mosse aggressive di Erdogan infatti, contro i critici interni hanno inasprito i suoi rapporti con l'Europa. All'inizio di luglio, 69 membri dell'opposizione turca hanno pubblicato una lettera aperta chiedendo all'UE di imporre sanzioni mirate alla Turchia, in risposta non solo al giro di vite di Erdogan sulla sua opposizione interna, ma anche all'intervento della Turchia in Siria e al recente scontro in mare tra Forze navali francesi e turche per armi illegali dirette in Libia. È vero, i firmatari delle lettere sono per lo più alleati dei partiti Verdi di sinistra e di minoranza, e molti provengono anche dalla tradizionale rivale della Turchia, la Grecia. Ma ci sono altri chiari segnali che l'avventura libica della Turchia stia ulteriormente mettendo a dura prova le sue relazioni sia con l'UE che con la NATO.

All'inizio di questo mese, mentre l'Italia sempre più indebolita e marginale nella zona, e la Turchia hanno accettato di cooperare per spingere ancora una volta per un elusivo accordo politico in Libia, la Francia ha detto che si stava temporaneamente ritirando da una missione navale a guida NATO nota come Operazione Sea Guardian, che ha lo scopo di salvaguardare il Mediterraneo dal terrorismo e dalla pirateria, dopo l'incontro aggressivo con le navi turche. Il 10 giugno, infatti, le navi della marina turca che scortavano una nave cargo della Tanzania che trasportava armi in Libia avrebbero molestato una fregata della marina francese di pattuglia per la NATO, bersagliandola con il radar. Il presidente francese Emmanuel Macron ha successivamente accusato la Turchia di "responsabilità storica e penale" in Libia, "per un paese che afferma di essere un membro della NATO". La successiva indagine della NATO sull'incidente è stata inconcludente, e sembrava solo aggravare le tensioni che erano già sorte dopo che la Francia ha pubblicamente accettato di inviare navi da guerra in aiuto della Grecia in risposta a una sparatoria tra Atene e Istanbul sullo status di 16 isole dell'Egeo.

Tutte queste prove e tribolazioni sottolineano i limiti dell'alleanza NATO vecchia di 70 anni. Sebbene sia stata lacerata da scismi interni per anni a causa del caos apparentemente infinito in Libia e Afghanistan, la NATO ha dovuto affrontare problemi notevolmente peggiori dall'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e dall'elezione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2016. Mentre l'operazione Sea Guardian e la NATO hanno continuato l'impegno in Afghanistan sono, da un lato, una forte prova della durabilità dell'alleanza, ci sono vere ragioni per preoccuparsi che la Libia possa servire come prova definitiva della resilienza della NATO. Le relazioni tra Stati Uniti e Turchia sono state difficili da quando la decisione di Istanbul di acquistare una batteria di difesa missilistica S-400 russa l'anno scorso ha spinto il Pentagono a cacciare la Turchia da un accordo di cooperazione per il caccia da combattimento congiunto F-35. L'incursione turca nelle parti curde della Siria nord-occidentale ha solo acuito le tensioni all'interno dell'alleanza transatlantica. Tuttavia, abbandonare del tutto la Turchia come alleato rischia di dare a Erdogan una scusa per agire in modo ancora più aggressivo in Siria e Libia e offre alla Russia un percorso molto più chiaro per raggiungere il suo obiettivo a lungo agognato di distruggere la NATO.

Una NATO più debole significa maggiore instabilità attraverso il Mediterraneo e la costa nordafricana, uno scenario che rende più probabile che altri paesi della regione possano sentirsi costretti a entrare nella mischia, sia per la Turchia che contro l'Egitto, o viceversa.

La Tunisia, da parte sua, sembra impegnata a svolgere il ruolo della Svizzera in Nord Africa, e finora ha evitato suppliche non così sottili dal Comando Africa degli Stati Uniti di espandere la sua presenza e di basare le truppe americane lì. Ma la Tunisia ha le sue frizioni interne che potrebbero attirarla in Libia, tra fazioni politiche alleate con il partito islamista Ennahda che sono più solidali con il governo di Tripoli e una schiera di forze di opposizione per lo più laiciste più in sintonia con la posizione di Haftar.

Se gli Stati Uniti e l'Europa vogliono avere un controllo della situazione in Libia, le divisioni interne alla NATO tra Francia, Italia, Turchia e Grecia rendono la cosa assai difficile. Washington e Bruxelles potrebbero fare di meglio iniziando in piccolo, in primo luogo affrontando le spaccature politiche in Tunisia che potrebbero portarla a schierarsi apertamente da una parte in Libia, e in secondo luogo fornendo incentivi all'Algeria per rimanere in disparte. Ecco perché sull intricata questione libica potrebbe giocarsi il futuro dell'intera Nato.