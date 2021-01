“Law & Order” solo con i neri. Troppo 'easy' espugnare il Campidoglio

“Law & Order” raccontava ai suoi durante tutta la campagna presidenziale Donald Trump senza paura alcuna di mandare la Guardia Nazionale in molte città dove i disordini erano più robusti del normale. Ed ora dopo aver invitato i suoi a manifestare a Washington nel giorno della certificazione ufficiale della vittoria di Joe Biden si meraviglia se nessuno ha difeso il santuario della democrazia americana e se nessuno ha evitato quattro inutili drammatiche morti.

Donald Trump sapeva e non ha agito. Ben diversamente aveva risposto dopo la morte/omicidio di George Floyd da parte della polizia americana e i successivi disordini nati sotto il marchio di “Black Lives Matter”.

Allora in molte città, compresa la capitale, la polizia si è scontrata duramente con i manifestanti con lacrimogeni, violenza e arresti.

Il 2 giugno le truppe della Guardia Nazionale sono state dispiegate al Lincoln Memorial, durante le proteste tenutesi a Washington per la morte di George Floyd.

Il Black Lives Matter Global Network, una delle organizzazioni più note che combattono per l’uguaglianza dei neri, ha descritto le rivolte di ieri come un “vero colpo di stato".

Aggiungendo che è stato "un altro esempio dell'ipocrisia nella risposta alla protesta da parte delle forze dell'ordine del nostro paese".

"Quando i neri protestano per le loro vite, sono troppo spesso accolti dalle truppe della Guardia Nazionale o dalla polizia equipaggiati con fucili d'assalto, scudi, gas lacrimogeni ed elmetti da battaglia", ha detto il portavoce del Gruppo. “Se i manifestanti fossero stati neri, sarebbero stati attaccati con gas lacrimogeni, picchiati e forse anche colpiti".

Qualche esempio prova questa triste realtà.

Lo scorso giugno membri della Guardia Nazionale, armati e con indosso uniformi mimetiche, sono saliti sui gradini del Lincoln Memorial, mentre folle di manifestanti stavano tenendo una protesta pacifica dopo diversi giorni di manifestazioni.

Durante gli eventi di ieri invece, i rivoltosi erano già entrati nell'edificio prima che la Guardia Nazionale fosse attivata.

Ancora ieri centinaia di manifestanti pro-Trump hanno preso d'assalto il Campidoglio e hanno riempito i gradini dell'edificio. In alcune immagini, si potevano vedere agenti che distribuivano spray al peperoncino. Sono stati distribuiti anche gas lacrimogeni, ma non è chiaro se dai manifestanti o dalla polizia, e le persone si asciugavano le lacrime dagli occhi mentre tossivano.

A giugno invece, prima che Trump facesse le sue osservazioni al Rose Garden, la polizia vicino alla Casa Bianca ha lanciato gas lacrimogeni e sparato proiettili di gomma contro i manifestanti nel tentativo di disperdere la folla per la prevista visita del presidente alla chiesa episcopale di San Giovanni.

All'inizio della giornata, Trump aveva poi incoraggiato i governatori della nazione ad essere ancora più aggressivi contro i manifestanti nei loro stati.

I manifestanti pro-Trump mercoledì, in una manifestazione annunciata dallo stesso presidente, hanno superato le recinzioni metalliche e hanno fatto breccia nell'edificio del Campidoglio degli Stati Uniti, camminando per tutto il complesso per diverse ore senza alcun blocco da parte della polizia.

Secondo il segretario stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany, Trump aveva diretto la Guardia Nazionale a Washington insieme ad "altri servizi di protezione federale". L'intera Guardia Nazionale DC è stata attivata dal Dipartimento della Difesa, secondo il Pentagono.

Lo scorso giugno, i manifestanti a Washington, DC, hanno ripetutamente affrontato gas lacrimogeni. Molti sono stati arrestati. Una protesta ha portato a 88 arresti.

In confronto, il capo del dipartimento di polizia metropolitana Robert Contee ha detto mercoledì sera che la polizia ha effettuato solo 52 arresti, 26 dei quali sono stati effettuati Campidoglio.

Un funzionario delle forze dell'ordine federali ha detto alla CNN che la Guardia Nazionale DC non prevedeva di essere utilizzata per proteggere le strutture federali, e l'amministrazione Trump aveva deciso all'inizio di questa settimana che sarebbe stato compito delle forze dell'ordine civili.

E questa è la legge di un uomo che ha guidato gli Stati Uniti per quattro anni.