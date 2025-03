La libertà che gli Stati Uniti ci regalavano e che dovremo pagare

Toh, rispunta la grande idea di De Gasperi. Dopo la piazzata di Trump a Zelenskjj, l'esercito comune europeo. Il nostro più illuminato e importante politico dall'inizio (e pure prima) dell'Italia repubblicana, aveva partorito l'idea di forze armate europee nei primi anni Cinquanta. Ne aveva tutte le ragioni, il quasi beato Alcide. Sapeva, infatti, che rimanere a rimorchio costante degli Stati Uniti, aveva il rischio della sudditanza. Perché i governi sono fatti di uomini, e nessuno è padrone a casa propria se dipende da altri. Così, pensava il papà della Democrazia Cristiana, dopo una unione economica l'Europa doveva iniziare a integrare gli altri ambiti, a partire dalla difesa. E si inventò la Ced, la Comunità Europea di Difesa, insieme al primo ministro francese. Questo Macron dovrebbe ricordarselo, visto che è scritto non solo nei nostri libri di storia, ma anche nei loro. Forse però - sempre Macron - si è scordato di studiare il capitolo nel quale sono i francesi a ripensarci, dopo un po', e di fatto a far fallire tutto.

Ma gli Stati europei preferiranno aspettare che il mandato Trump finisca

La Storia fa grandi giri, come gli amori, e poi ritorna. E così oggi ci ritroviamo a parlare di una cosa di 70 anni fa, che poteva tranquillamente già essere realtà. Negli ultimi 70 anni ci siamo accomodati sotto la coperta calda, pagata dagli Stati Uniti, di una sicurezza occidentale contro il pericolo comunista. Come diceva quel celebre film, Trump non ha "né il tempo né la voglia di venire qui a spiegare se stesso a chi passa la sua vita a dormire sotto la coperta di quella libertà che lui gli fornisce". Quella libertà e quella sicurezza per la quale oggi vuole essere pagato. E dunque, torniamo indietro all'esercito comune. Meglio tardi che mai? Forse. Dubito però che gli stati europei, Italia in testa, abbiano capito. Alla fine si accomoderanno ad aspettare che il mandato di Trump finisca, e che cambi l'uomo alla Casa Bianca. In fondo, il modo migliore per non risolvere i problemi è spedirli sotto il tappeto. Meglio se della stanza ovale.