Esteri

Mercoledì, 19 febbraio 2020 - 15:40:00 Libia e Siria nel caos: ora si rischia la crisi tra Russia e Turchia Gli interessi di Erdogan e Putin in conflitto sia in Libia sia in Siria. Verso la fine l'alleanza tra Mosca e Ankara?

"La Turchia continua a restare dalla parte del governo legittimo della Libia a Tripoli. Se un accordo giusto non potra' essere raggiunto attraverso i negoziati internazionali, sosterremo la legittima amministrazione della Libia nel prendere il controllo dell'intero Paese" contro le forze del generale Khalifa Haftar. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando al gruppo parlamentare del suo Akp ad Ankara. L'Ue "non ha l'autorita' per decidere sulla Libia, ha aggiunto. Libia: Erdogan, sostegno a Tripoli su uscita colloqui 5+5 Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso il suo sostegno al governo di accordo nazionale libico del premier Fayez al-Serraj per la sua decisione di ritirarsi dai colloqui del comitato militare (5+5) a Ginevra. "E' stato un passo importante", ha detto parlando all'assemblea parlamentare del suo gruppo, ad Ankara. Libia: forze Haftar, abbattuto un drone turco Un drone turco e' stato abbattuto martedi' nell'area di Ain Zara, alle porte di Tripoli: lo ha riferito il comandante della sala operativa di Tripoli dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Mabrouk al Ghazwi. Secondo il generale, l'aereo militare era in missione dopo che le forze del generale Haftar ieri hanno bombardato il porto della capitale libica. Siria: Mosca, intervento militare turco "e' peggior scenario" Un intervento militare turco a Idlib contro le forze di Damasco sara' "il peggior scenario". Lo ha dichiarato il Cremlino che si mostra irritato per le minacce del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, contro Damasco. Siria: Lavrov, nostri interventi reazione a terroristi Idlib Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha ribadito che gli interventi russi e siriani nella provincia di Idlib sono "una reazione naturale di risposta ai terroristi".