Libia, il figlio di Gheddafi scarcerato dopo 7 anni. Giocò in A nel Perugia

Saadi Gheddafi torna libero dopo 7 anni di carcere in Libia. Il terzogenito del colonnello Muammar, brutalmente ucciso nel 2011. Il figlio dell'ex leader libico era detenuto in una prigione di Tripoli, è stato rilasciato in esecuzione di un ordine del tribunale, ha spiegato il ministero della giustizia. Secondo diversi media locali Saadi Gheddafi avrebbe già lasciato il Paese con un volo diretto in Turchia. Una fonte dell'ufficio del procuratore ha confermato all'AFP che Gheddafi era stato liberato. Saadi, 47 anni, era noto per il suo stile di vita da playboy durante la dittatura del padre.

Nel 2014 fuggì in Niger, ma venne poi catturato ed estradato per essere rinchiuso in un carcere di Tripoli. Il terzogenito del 'Colonnello' libico ha avuto un passato da calciatore professionista e nel 2003 esordì nel campionato italiano in Serie A, a Perugia, grazie all'ex presidente della società umbra Luciano Gaucci. Ma l'avventura sui campi da calcio italiani è durata poco: è infatti risultato positivo all'antidoping e ha subito uno stop. Pochi i minuti complessivi giocati in campo. Dopo un altro anno al Perugia, nel frattempo retrocesso in serie B, Gheddafi passa all'Udinese, poi alla Sampdoria.