Usa-Cina, tensione alle stelle: Washington evacua diplomatici da Shanghai

Lockdown a Shanghai, gli Usa evacuano il personale diplomatico. Ira della Cina

Mentre in Europa la guerra tra Russia e Ucraina rischia di precipitare da un giorno all'altro, il governo di Pechino non usa mezze misure per contenere i contagi da Covid-19, introducendo nuove rigide norme a Shanghai. Decisione che ha messo in allerta il Dipartimento di Stato statunitense che ha ordinato al personale non essenziale del Consolato di lasciare la città.

Non si arresta quindi l'escalation di tensione tra le due superpotenze: l'ordine è stato accolto con "forte insoddisfazione" da Pechino per la "politicizzazione e la strumentalizzazione della questione dell'evacuazione", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, che ha espresso la "ferma opposizione" della Cina.

Gli Stati Uniti, ha proseguito il portavoce, "dovrebbero smettere immediatamente di attaccare la politica cinese di prevenzione dell'epidemia, smettere di usare l'epidemia per impegnarsi in manipolazioni politiche e smettere di diffamare la Cina". Shanghai da settimane sottoposta a un rigido lockdown per i picchi di contagi, aveva registrato ieri oltre 26mila casi (in gran parte asintomatici) mentre oggi segnala una lieve diminuzione con 994 contagi accertati, a cui se ne aggiungono altri 22.348 asintomatici.