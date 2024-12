Chi è Luigi Mangione, dall'impero immobiliare di famiglia a Brian Thompson: chi è il presunto killer del Ceo di UnitedHealthcare

Luigi Nicholas Mangione, 26enne di una famiglia del Maryland con origini italiane, è stato fermato dalla polizia della città di Altoona: è accusato di aver ucciso il ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson

Luigi Nicholas Mangione ha 26 anni ed è l’uomo sospettato dell’agguato a New York del ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson. Mangione, incriminato con l'accusa di omicidio di secondo grado, è stato arrestato ieri in Pennsylvania dopo una caccia all’uomo iniziata mercoledì scorso. L’arresto è scattato dopo che un dipendente di un McDonald's di Altoona lo ha riconosciuto e ha chiamato il 911. Il giovane viene accusato di cinque capi d'accusa, tra cui per possesso di armi da fuoco e falsificazione di documenti.

Secondo le prime informazioni diffuse dopo l’arresto di Luigi Mangione, sappiamo che il 26enne appartiene a una nota famiglia immobiliare del Maryland con origini italiane e, dopo il diploma in una prestigiosa scuola maschile, nel 2020 si era laureato all'Ivy League. Il suo ultimo indirizzo noto era a Honolulu, Hawaii.

Si parla di inclinazioni anticapitaliste che potrebbero aver giocato un ruolo nella decisione di uccidere l'amministratore delegato di United Healthcare. Il Wall Street Journal ha ottenuto una serie di informazioni su di lui, incluse le sue letture, da cui sembra emergere una crescente radicalizzazione ideologica e una crescente propensione alla violenza.