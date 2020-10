M5s, pronti a entrare nel Pse per contare di più:le trame di Sassoli e Di Maio

Il Movimento 5 Stelle avvrebbe avviato le trattative per entrare nel Pse, il Partito dei Socialisti Europei. Il Pse riunisce i partiti socialdemocratici di tutta l'Unione europea e sostiene l'esecutivo continentale a guida Ursula von der Leyen di cui fanno parte, tra gli altri, il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, il Partito socialista operaio spagnolo di Pedro Sánchez, il Partito socialista portoghese di António Costa, il Partito socialdemocratico danese di Mette Frederiksen e il Partito socialdemocratico finlandese di Sanna Marin. Questi ultimi 4 in particolare siedono nel Consiglio europeo con il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte.

Secondo quanto riferisce Il Foglio, i buoni uffici di Davide Sassoli, presidente socialista del Parlamento europeo, si sarebbero attivati per iniziare le negoziazioni. "Farò di tutto per farvi entrare", avrebbe detto ai pentastellati europei. Il vice-presidente del Parlamento europeo è proprio un pentastellato della prima ora: si tratta di Fabio Massimo Castaldo, un fedelissimo di Luigi Di Maio. Proprio qualche giorno fa il ministro degli Esteri italiano, ha postato su Facebook un manifesto politico (mappa per orientare il Paese, l'ha definita Di Maio) da consegnare al prossimo congresso a 5 Stelle (Stati generali): si tratta di una ricerca scientifica sul futuro del Movimento 5 Stelle affidata al sociologo Domenico De Masi. Praticamente un elenco di punti che ri-definiscono la nuova identità pentastellata. Fra i punti più importanti quello di “Collocare chiaramente il Movimento in una famiglia europea, per poter essere più incisivi”, ha scritto proprio così Di Maio.

In passato, dopo essere fuoriusciti dallo Ukip (per la sua dissoluzione), il partito euroscettico di Nigel Farage, I 5 Stelle hanno visto sbattersi la porta in faccia dai Verdi europei, che hanno respinto l'idea di far entrare nella loro famiglia chi, fino a qualche anno prima, avrebbe voluto abbandonare la moneta Euro e l'Unione europea. Ma "per contare", come dice Di Maio, occorre entrare nell'Ue che decide, e "collocarsi" è un passo necessario. Quando la questione sarà portata agli Stati generali, la scelta potrebbe portare alla scissione. C'è chi fra i pentastellati afferma ancora il principio: nè a destra nè a sinistra, come Alessandro Di Battista e il suo fedelissimo Ignazio Corrao, europarlamentare. Gli approcci con i Socialisti Ue sono ancora allo stato preliminare e le negoziazioni tutte ancora da imbastire.