Maas: "Grazie a Di Maio la Germania aprirà all'Italia"

Di Maio, riaprire confini scelta di lealta' Germania - "Il ministro degli Esteri mi ha comunicato l'intenzione di riaprire i flussi verso il 15 giugno, una scelta di lealta' e trasparenza nei confronti dell'Italia che apprezziamo e che e' conforme allo stato di salute attuale del paese". Lo ha detto il titolare della Farnesina Luigi DI MAIO in conferenza stampa a Berlino con il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas.

Di Maio, molto apprezzata Germania su Recovery fund - "Abbiamo molto apprezzato la posizione della Germania" sul piano di ripresa in Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio a Berlino, citando la proposta di Parigi e Berlino sul Recovery fund.

Di Maio, sovranita' legittima, non i sovranismi - "Serve un'Europa piu' forte competitiva che metta all'angolo individualismi e personalismi di pochi, c'e' una sostanziale e netta differenza tra il concetto di sovranita' e di sovranismo, deleterio anche per gli interessi nazionali dei singoli stati di fronte a questo bivio l'Italia ha gia' scelto e mi auguro che lo facciano anche gli altri paesi". Lo ha detto il titolare della Farnesina Luigi Di Maio in conferenza stampa a Berlino con il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas.(



Coronavirus: Maas, rispetto e ammirazione per Italia - "Le immagini venute dalla Lombardia ci hanno commosso e fatto da monito per crudelta' che puo' assumere la pandemia, rispetto e ammirazione per disciplina con cui il popolo italiano ha affrontato la pandemia, e' stato fatto un lavoro straordinario in condizioni difficili". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, in conferenza stampa a Berlino con il titolare della Farnesina Luigi Di Maio.

Ue: Maas, faremo di tutto per compromesso su Receovery Fund - "La Germania, nel suo semestre di presidenza del Consiglio Ue, fara' tutto il possibile per trovare un compromesso necessario" sul Recovery Fund. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri tedescoi Heiko Maas.

Maas, dal 15 giugno stop allerta viaggi verso Italia - Dal 15 giugno non ci sara' piu' alcuna allerta nei confronti dei viaggi per l'Italia. Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, in conferenza stampa a Berlino con Luigi Di Maio.