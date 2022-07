Macron stende il tappeto a Bin Salman. Cena di gala, nel menù petrolio e armi

Bin Salman riabilitato da Macron, polemiche in Francia

Polemiche in Francia per l'accoglienza riservata da Emmanuel Macron a Mohammad bin-Salman. Il principe ereditario dell'Arabia Saudita e vice primo ministro e il presidente francese hanno "espresso il comune desiderio di rafforzare il partenariato strategico" durante una cena di lavoro a Parigi. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa saudita "Spa", i due leader, accompagnati da delegazioni, hanno tenuto un ampio incontro durante il quale hanno stabilito di continuare a "consultarsi su questioni di mutuo interesse" in modo da promuovere la sicurezza e la stabilità della regione mediorientale.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha inviato anche una lettera di ringraziamento al presidente francese Emmanuel Macron, con il quale si è incontrato per una "cena di lavoro" all'Eliseo, specificando che "i colloqui ufficiali avuti con il presidente francese hanno confermato la volontà comune di rafforzare la partnership strategica tra l'Arabia Saudita e la Francia in tutti i campi".

Prosegue dunque la riabilitazione di quello che da più parti è considerato il mandante dell'omicidio di Khashoggi, con la famiglia della vittima che non a caso si dice indignata. La vicenda sta suscitando diverse polemiche in Francia. Come spiega il Fatto Quotidiano, "l’Arabia Saudita è in effetti il principale esportatore al mondo di petrolio. È anche un partner strategico per Parigi in Medio Oriente, in particolare nel contesto della crisi politica e finanziaria in Libano. È inoltre uno dei maggiori clienti dell'industria bellica francese, con contratti per 700 milioni di euro nel 2021".