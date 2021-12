Macron, affari d'oro con gli Emirati. 16 mld per 80 jet militari: polemica

Francia: commessa record, 16 mld euro per i Rafale ad Abu Dhabi

Il valore della maxi-commessa "storica" per la fornitura di caccia e armi francesi agli Emirati arabi uniti ammonta a 16 miliardi di euro. Lo ha reso noto il ministero francese della Difesa, che parla di contratto "storico". I Rafale saranno consegnati tra il 2027 e il 2031 e sono destinati a sostituire i 60 Mirage 20009 acquisiti nel 1998 da Abu Dhabi. L'acquisizione riguarda, oltre agli 80 aerei Rafale anche 12 elicotteri militari da trasporto Caracal ed "elementi associati" per un totale di 17 miliardi di euro. Macron passa così all'incasso dopo il colpo subito con Aukus e la mancata vendita di sottomarini all'Australia. Ma in Francia esplode la polemica sui diritti umani.

Francia: Macron, per Emirati siamo un "partner solido"

"Gli Emirati hanno visto" che la Francia e' "un partner solido e affidabile", che "ha mantenuto i suoi impegni". Lo ha sottolineato il presidente francese, Emmanuel Macron, alla luce della maxi-commessa da 16 miliardi di euro firmata con gli Emirati per la fornitura di 80 caccia Rafale insieme ad armi francesi. "Questo impegno francese nella regione, questa cooperazione attiva nella lotta al terrorismo, le posizioni chiare che abbiamo assunto significano che abbiamo aumentato la nostra vicinanza agli Emirati Arabi Uniti. E in un momento in cui sono indubbiamente sorti piu' interrogativi su altri partner storici, penso che questo rafforzi la posizione della Francia", ha spiegato il capo dell'Eliseo da Dubai. Un riferimento neanche troppo velato allo scontro con l'Australia che a settembre ha revocato un contratto con Parigi per la fornitura multi-miliardaria di dodici sottomarini, alla luce del patto Aukus in materia di difesa stretto con Usa e Regno Unito in chiave anti-cinese.