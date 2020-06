"Macron si vuole dimettere", da Parigi l'indiscrezione bomba. LEGGI

MACRON VUOLE DIMETTERSI E RICANDIDARSI PER RIPRENDERE IL CONTROLLO

Emmanuel Macron ha esplicitamente parlato ad una riunione di sostenitori della tentazione di "dimettersi e farsi rieleggere" nei prossimi mesi. Lo riferisce il quotidiano francese Le Figaro, precisando che il capo dello Stato ha illustrato l'ipotesi durante una riunione in videoconferenza con il "primo cerchio" di sostenitori nel 2017 della sua elezione. L'obiettivo della manovra sarebbe quello di "riprendere il controllo" in un momento difficile della legislatura: "sono sicuro di vincere - avrebbe detto - contro di me non c'e' nessuno".

MACRON VUOLE DIMETTERSI, MA IN CAMPO ANCHE ALTRE IPOTESI

Come riprendere il controllo politico? Questa è la domanda che Emmanuel Macron si è posto dall'inizio della crisi di Covid-19. Sì, perchè non è solo in Italia che si vive fra scossoni e tumulti popolari. Diverse possibilità istituzionali sono aperte - scrive sempre Le Figaro - un cambio del primo ministro (Édouard Philippe ndr), uno scioglimento dell'Assemblea nazionale, un ricorso a un referendum, una riassegnazione.

MACRON VUOLE DIMETTERSI, LA STRADA PER TORNARE FORTE ALL'ELISEO

Emmanuel Macron cerca una via per dare al paese più solidità e non scarta l'ipotesi di dimisisoni "Nelle settimane o nei mesi a venire". In ogni caso, riporta ancora l'autorevole quotidiano francese, è quello che ha detto, due settimane fa, di fronte a un cenacolo molto ristretto. I partecipanti hanno avuto modo di ascoltare l'inquilino dell'Eliseo dire di esser pronto di "correre il suo rischio".