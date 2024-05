"Mancanza di trasparenza nel rapporto di Draghi". Le Ong lanciano l'allarme

Ue, le Ong accusano Draghi. La lettera a von der Leyen: "Ci ha tagliato fuori"

Le Ong puntano il dito contro Mario Draghi. In una lettera indirizzata alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, dieci organizzazioni a livello europeo lamentano "mancanza di trasparenza" in merito al rapporto che l'ex premier italiano sta preparando relativo al futuro dell'Europa, un dossier sulla concorrenza che gli è stato commissionato proprio da von der Leyen. Stando alle associazioni, l'ex governatore della Bce avrebbe "incontrato rappresentanti dell'industria, come la Tavola Rotonda Europea per l'Industria e BusinessEurope, ma, sebbene sia noto un incontro con i sindacati, molti gruppi della società civile non sono stati consultati", spiegano.

"Abbiamo anche sentito - prosegue la lettera - funzionari governativi degli Stati membri lamentarsi della mancanza di accesso e trasparenza. Una relazione di questa importanza, tuttavia, deve essere sviluppata su una base molto più trasparente e accessibile se vuole essere percepita come legittima e sostenuta dalla società europea in generale", concludono nella lettera le Ong.