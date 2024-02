Mar Rosso, all'Italia il comando della missione navale contro gli Houthi

Mar Rosso, Crosetto: "A Italia il comando tattico della missione Ue"

"L'Unione Europea - nella giornata di oggi - ha chiesto all'Italia di fornire il Force Commander dell'Operazione Aspides nel Mar Rosso (l'Ufficiale Ammiraglio che esercita il comando imbarcato degli assetti navali che partecipano all'operazione)". Cosi' in una nota il Ministro della Difesa Guido Crosetto nella tarda serata di ieri sera.

"L'importanza e l'urgenza dell'Operazione Aspides, che contribuira' a garantire la libera navigazione e la sicurezza del traffico commerciale nel Mar Rosso, hanno indotto la Difesa italiana ad assicurare immediatamente il proprio sostegno. Si tratta di un ulteriore riconoscimento dell'impegno del Governo e della Difesa e della competenza e professionalita' della Marina Militare".

Due gli obiettivi principali: fare da deterrente al pericolo rappresentato dal lancio dei missili e di droni da parte degli Houthi nello Yemen e, il secondo, presenziare in un quadrante di fondamentale importanza come quello del Mar Rosso e dare un segnale di presenza sullo scenario internazionale in un'area molto vicina agli interessi del Vecchio Continente.