Medio Oriente, un portavoce di Abu Mazen svela: "Hamas tratta con Trump sul futuro di Gaza"

Medio Oriente, svelato il piano segreto per il futuro di Gaza. Ma i palestinesi...

La guerra in Medio Oriente si è momentaneamente fermata, tra Israele e Hamas è in corso una tregua con l'obiettivo di liberare tutti gli ostaggi rimasti ancora nelle mani dei miliziani e in cambio ottenere la scarcerazione dei prigionieri palestinesi. Il presidente americano Donald Trump, nei giorni scorsi, aveva usato parole molto forti nei confronti di Hamas: "Liberate subito tutti gli ostaggi o sarà l'inferno per voi". Ora però si scopre, in base a quanto sostiene l'Anp, l'autorità nazionale palestinese, che in realtà tra Hamas e gli Stati Uniti ci sarebbero dei contatti in corso per definire il futuro di Gaza. L'Anp condanna Hamas per aver avviato trattative con gli Usa sul futuro di Gaza, affermando che ciò danneggia l'unità palestinese e viola la legge contro le comunicazioni con soggetti stranieri.

In una dichiarazione ufficiale rilasciata alla Wafa, il portavoce del presidente Abu Mazen, ha affermato che i colloqui aggirano e "indeboliscono" il consenso arabo a favore del piano egiziano per la Gaza nel dopoguerra. Il portavoce presidenziale ha invitato Hamas a porre fine alla divisione intra-palestinese e a consegnare la Striscia di Gaza all'Autorità nazionale palestinese. "Hamas ponga fine alla divisione tra palestinesi - l'appello del portavoce di Abu Mazen - e consegni Gaza all'Anp, affinché sia riunita alla Gisgiordania".

Una delegazione israeliana è partita per Doha, in Qatar, dove parteciperà a dei negoziati indiretti sulla fragile tregua nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha interrotto le forniture di elettricità nel territorio per fare pressione su Hamas. Prima dell'avvio dei negoziati, Israele ha bloccato l’unica linea elettrica di Gaza, che alimenta il principale impianto di desalinizzazione dell’acqua del territorio. Hamas ha reagito denunciando "un ricatto inaccettabile".