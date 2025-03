Ucraina, le reazioni politiche dopo l'accordo di Gedda. Meloni: "Verso una pace giusta"

Ucraina, le reazioni politiche dopo l'accordo di Gedda

I negoziati tra Stati Uniti e Ucraina a Gedda in Arabia Saudita per arrivare alla pace a Kiev hanno avuto un esito positivo. Le parti hanno raggiunto un accordo preliminare sulle condizioni per raggiungere un cessate il fuoco con la Russia. I funzionari inviati da Zelensky hanno accettato di rispettare una tregua immediata della durata di 30 giorni, mentre la Casa Bianca ha annunciato la revoca dello stop agli aiuti militari verso il Paese aggredito. Attesa a breve anche la stipula dell’accordo sulle terre rare ucraine. Secondo il segretario di Stato Usa Marco Rubio, "ora la palla è nel campo" di Mosca.

La premier italiana Giorgia Meloni approva l'accordo trovato a Gedda e attraverso una nota di Palazzo Chigi esprime il suo punto di vista sui negoziati. "Accolgo con soddisfazione l’esito dei colloqui tenutisi a Gedda tra gli Stati Uniti e l’Ucraina, con particolare riferimento alla proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni e alla ripresa dell’assistenza americana a Kiev. L’Italia sostiene pienamente gli sforzi degli Stati Uniti, sotto la guida del Presidente Trump, a favore di una pace giusta che garantisca la sicurezza di lungo periodo dell’Ucraina. Ora la decisione spetta alla Russia".

"I colloqui di oggi a Gedda tra Stati Uniti e Ucraina e la proposta di un cessate il fuoco rappresentano un segnale incoraggiante nella direzione di una pace giusta. L’auspicio è che si possa proseguire su questa strada con un confronto costruttivo da parte di tutti". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"L'accordo di oggi in Arabia Saudita tra gli Stati Uniti e l'Ucraina è una svolta importante e un passo verso la pace duratura per cui tutti abbiamo lavorato. Il presidente Trump e il presidente Zelensky hanno trovato un terreno comune su una via da seguire. Ora la palla è nel campo della Russia. L'Europa continuerà a fare tutto il possibile per porre fine a questa guerra in un modo che fornisca una pace reale, giusta e duratura". Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.