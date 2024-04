Medio Oriente, paura in Afghanistan. Attacco in una moschea di Herat: 6 morti

Afghanistan, attacco in una moschea di Herat: 6 morti

Sei persone sono state uccise da un uomo armato che ha fatto irruzione in una moschea nell'Afghanistan occidentale. Un portavoce del ministero dell'Interno, Abdul Mateen Qani, ha scritto su X che lunedì sera intorno alle 21 (17,30 in Italia) "una persona armata ha sparato contro i fedeli civili in una moschea" nel distretto di Guzara, nella provincia di Herat "Sei civili sono stati martirizzati e uno e' rimasto ferito". Sebbene nessun gruppo abbia ancora rivendicato l'attacco, gli analisti affermano che la sezione regionale dello Stato islamico, l'Isis-K rappresenta la più grande minaccia alla sicurezza in Afghanistan.