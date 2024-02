Meloni a Tokyo, passaggio di consegne del G7. Incontro con Kishida

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivato a Palazzo Kantei, sede del governo giapponese, dove è stata accolta dal premier nipponico, Fumio Kishida. "In questo passaggio di consegne della presidenza del G7, dopo la presidenza giapponese che ha fatto un lavoro straordinario, non sarà facile essere all’altezza, ma avete tracciato un solco sul quale è molto facile lavorare", ha detto la premier in apertura dell'incontro bilaterale con il premier Fumio Kishida a Palazzo Kantei, sede del governo nipponico. "Sono molto contenta di essere qui, è significativo che in poco più di un anno questo sia il nostro quarto incontro bilaterale da quando abbiamo deciso di elevare la nostra collaborazione al rango di partenariato strategico. È stato fatto un lavoro straordinario di cui sono molto fiera. È ottima la nostra cooperazione a livello bilaterale e multilaterale", ha aggiunto Meloni, alla quale Kishida ha dato un "caloroso benvenuto" in Giappone. I due leader sono accompagnati dalle rispettive delegazioni.

GUARDA IL VIDEO DELL'ARRIVO DI MELONI IN GIAPPONE

"Consideriamo la cooperazione con il Giappone strategica, qui arriverà anche la nostra portaerei Cavour". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione congiunta alla stampa con il premier giapponese Fumio Kisishida, al termine dell'incontro bilaterale che hanno avuto a palazzo Kantei, sede del governo nipponico. "La collaborazione fra le nostre nazioni è significativamente cresciuta, sono state sottoscritte importanti intese e entrerà in vigore l'accordo sulla sicurezza sociale che consente ai lavoratori italiano e giapponesi di non essere più colpito dalla doppia imposizione", ha aggiunto Meloni.