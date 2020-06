Messico colpito da violenta scossa di terremoto: 6 vittime, 30 feriti

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito ieri alle 10:29 (le 17:29 italiane) il Messico centro-meridionale, in particolar modo lo Stato di Oaxaca. Il sisma ha coinvolto almeno 6 Stati, 6 sono le vittime accertate, circa 30 i feriti, molti dei quali difficilmente raggiungibili.

Il Servizio sismologico nazionale (Ssn) ha indicato l'epicentro a circa 26 km di profondità vicino la località di La Crucita. Il capo dell’Unità della Protezione civile di Oaxaca Ce’sar Alberto Narvaez ha riferito che al terremoto sono seguite decine di scosse di magnitudo minore.

Come riporta il Corriere della Sera Miguel Candelaria, un cittadino di Juchitan dello Stato di Oaxacadi, ha dichiarato: "Non potevamo camminare, le strade erano come gomma da masticare".