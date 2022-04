Metsola su Zelensky: "La mia t-shirt verde non era un messaggio militare"

"Non pensavo che si sarebbe parlato anche del colore della mia maglietta!"

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, nega che la maglietta verde indossata nel corso dell’incontro con il presidente ucraino Volodomyr Zelensky fosse un messaggio di adesione dell’Ue al conflitto con la Russia.

“Quando siamo arrivati, ci hanno detto che i vestiti formali non si indossavano più, nemmeno in Parlamento. Sapevo che l’immagine contava, ma non che ci sarebbe stata una discussione anche sul colore della mia t-shirt”, ha detto nel corso di un’intervista a Renato Coen di Sky Italia.

Roberta Metsola ha inoltre aggiunto: “In quel momento Zelensky mi stava consegnando l’Ordine della Principessa Olga. il massimo riconoscimento di eroismo del popolo ucraino. Mi stava ringraziando di avere avuto il coraggio di andare a Kiev e mi chiedeva di non lasciare sola l’Ucraina, che ha urgente bisogno del nostro aiuto. Gli risposto che non li avremmo lasciati da soli”.

L’intervista completa a Roberta Metsola andrà in onda su Sky venerdi 8 e sabato 9 aprile.



