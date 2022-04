Metsola con Zelensky in verde militare: l'incontro a Kiev è un caso mediatico

Guerra Russia-Ucraina: la presidente del Parlamento Europeo in divisa militare: ma è davvero così?

L'incontro a Kiev tra Roberta Metsola e Volodimir Zelensky continua a far discutere. La scelta della presidente del Parlamento europeo, definita “eroica” dal presidente ucraino, è stata una chiara manifestazione di solidarietà nei confronti di un popolo aggredito dalla Russia sul proprio territorio, ma c'è chi vi ha letto qualcosa di più. Il look sfoggiato dalla maltese è sembrato una copia speculare del verde militare che Zelensky indossa ininterrottamente dal fatidico 24 febbraio, quando è cominciato l'attacco ordinato da Putin, e a molti la cosa non è piaciuta.

Gli attacchi all'erede di David Sassoli

Secondo i più critici, in questo modo l'Europa andrebbe oltre la solidarietà per schierarsi, almeno simbolicamente, anche sul piano militare, eppure l'Ucraina non fa ancora parte dell'Unione – pur desiderandolo – e quindi noi non siamo in guerra. E nessuno vuole entrarci, almeno tra i cittadini. Quindi sulla Rete fioccano le critiche a Metsola, che si tingono anche di contesa politica: la maltese fa parte del Partito Nazionalista, che si colloca nel centrodestra (e in Europa nel PPE), pertanto c'è chi rimpiange il suo predecessore David Sassoli, esponente Pd compianto da tutti anche per la sua moderazione e la sua distanza da qualunque forma di belligeranza.





Il look di Roberta Metsola

Ma sono davvero giustificate le critiche a Metsola? Altre foto del suo incontro con Zelensky fanno capire meglio la sua scelta in termini di look: non era una maglietta mimetica, come quella dell'ucraino, ma una semplice t-shirt verde scuro (non proprio di tonalità "militare"), abbinata a una giacca chiara. C'è chi fa notare che già in altre occasioni ha vestito nuance simili, che evidentemente le piacciono sul piano estetico, mentre i suoi più esaltati ammiratori esaltano il coraggio e persino la vigoria della stretta di mano tra due giovani politici (43 anni Metsola, 44 Zelensky), che contrasta con i modi paludati dell'estabilishment putiniano.





I simboli della comunicazione (anche non verbale)

In questo “derby” mediatico c'è anche chi sceglie una posizione terza, derubricando il fatto a una facezia della quale non dovremmo nemmeno occuparci, mentre c'è gente che muore sotto le bombe. In realtà, il linguaggio è fatto di simboli e anche il modo di vestirsi ne fa parte. Non è un caso che diversi leader storici (da Stalin a Fidel Castro, passando per Hitler e Mussolini) amassero presentarsi in pubblico in divisa militare, per dare al proprio uditorio un'immagine autorevole, marziale e minacciosa. Non c'è nemmeno da preoccuparsi che la discussione sugli abiti scelti da una giovane donna scivoli nella misoginia, perché quando si ha un ruolo pubblico la scelta del look ha anche un significato politico. “Per quanto sembrino cose di secondaria importanza, la missione degli abiti non è soltanto quella di tenerci caldo. Essi cambiano l’aspetto del mondo ai nostri occhi e cambiano noi agli occhi del mondo”. Sapete chi lo ha detto? Non un torvo maschilista, ma la scrittrice Virginia Woolf, icona del femminismo. Altri tempi, certo, ma i significati comunicativi restano gli stessi.





