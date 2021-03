Miami, arriva lo “spring break” e ritorna il coprifuoco alla notte

Le vacanze di primavere sono, per gli studenti americani e non solo, l’occasione di festeggiare la bella stagione. Soprattutto in Florida e in tutto il sud del paese. Questo significa che città come Miami, vere e proprie icone del divertimento, vengono prese d’assalto e diventano palcoscenici di festa che si scatenano tutta la notte. E così è stato anche quest’anno, in particolare nella zona di Miami Beach e sulla famosa “Ocean Drive”. Ma questi sono momenti molto particolari per l’America e per il mondo. E’ vero che il paese sta vaccinando contro il Coronavirus a grande velocità e oltre 156 milioni di americani hanno ricevuto la prima dose di cui 125 milioni anche la seconda, ma è anche vero che i contagi non si sono fermati e le morti nemmeno. E così, dopo molti giorni di feste, il sindaco della città, Dan Gelber, ha dichiarato lo stato di emergenza e deciso il coprifuoco.

"Le folle di giovani arrivate in città sono più di quanto possiamo gestire, gli studenti arrivano con l'intenzione di non rispettare le regole e generano un livello di caos e disordine impossibile da tenere sotto controllo”.

Così il coprifuoco, nella zona dei ristoranti e locali della città di fronte all’oceano, parte dalle 21 per tutti i non residenti. E questo , molto probabilmente per tutti i giorni dello “Spring Break”.

Ed è questo il secondo anno che l’intera città deve chiudere in momenti di movimenti così forti come le vacanze di primavera ma, la mancanza di qualsiasi regola di sicurezza da parte dei giovani non ha permesso di dare il via libera a nessun evento notturno. Le 540.000 vittime negli Stati Uniti, con più di 32.000 delle quali solo nello Stato della Florida, rappresentano un monito da non dimenticare.

Ricordi drammatici che sembrano essere stati totalmente dimenticati dalle folle di giovani senza mascherina e senza freni che hanno riempito strade e spiagge di Miami Beach costringendo a chiudere tutto.

Chiusi,dalle 10 di sera alle 6 di mattina, anche i tre ponti che collegano l'isola di Miami con la terraferma. Solo i residenti, lavoratori e gli ospiti degli hotel possono passare.

Il capo della polizia di Miami Beach Richard Clements ha detto che la situazione era insostenibile. “Migliaia di persone hanno causato assembramenti e hanno lanciato sedie come armi e una giovane donna è stata ferita".

Dal Super Bowl, la polizia di Miami ha fatto più di 900 arresti, più di 300 dei quali per crimini gravi.

E il monito lanciato dal capo della polizia a tutti è stato molto chiaro “Se vieni qui perché sei stato chiuso in casa per tanto tempo e vuoi lasciarti andare, e pensi che vada tutto bene, non venire. Abbiamo poliziotti in più ovunque, le persone che non rispettano le regole saranno arrestate. Vogliamo mantenere l’ordine. Se vieni qui per “sballare”, vai da qualche altra parte. Non ti vogliamo”.