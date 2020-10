Michelle Obama, Donald Trump è moralmente scorretto ed è un razzista

‘Donald Trump è moralmente scorretto e si è un razzista’ così le pesanti accuse della ex first lady Michelle Obama in un video diffuso agli americani ricordando come il Presidente abbia rifiutato di denunciare il comportamento dei suprematisti bianchi e chiedendo ai ‘Proud Boys’( estrema destra) di stare a guardare ma di stare pronti.

"Non possiamo più fingere di non sapere esattamente chi e cosa rappresenta questo Presidente. Esamina il tuo cuore-ha detto Michelle Obama-e la tua coscienza, poi vota per Joe Biden come se la tua vita dipendesse da questo voto’.

Poi la moglie di Obama ha rimproverato Trump per la pessima gestione della crisi della pandemia.

'Sette mesi fa-ha sottolineato Michelle Obama- il Presidente non voleva indossare nessuna mascherina incoraggiando la gente a fare lo stesso e spiegando agli americani che la pandemia non era reale’.

'Nonostante essere stato colpito dal virus Trump-ha detto la ex first lady-ha sostenuto che il virus si puo’ combattere e come prima cosa si è tolto la mascherina dicendo che non bisogna aver paura del virus e che si puo’ combatterlo’.

Michelle Obama ha poi criticato pesantemente il Presidente per la sua decisione di aprire velocemente i college. ’Ognuno di noi-ha detto Obama-vorrebbe i propri figli subito a scuola e sicuri, ma come mamma è difficile pensare ai nostri figli messi in quarantena da soli o in dormitori senza alcun supporto, senza la possibilità di tornare a casa, mentre la malattia continua a diffondersi’.

Poi un accenno al tema razzista.

‘Pensateci-ha detto la first lady- avete lavorato duramente per tutta la vita e per troppo tempo avete visto i ricchi arricchirsi, avete visto le vostre amate città distrutte dalla disoccupazione, ed è frustrante sentire qualcuno dire che sei stato il beneficiario di privilegi e che il colore della tua pelle ti dà un vantaggio. Ma in questo momento, il Presidente e i suoi alleati stanno cercando di attingere a quella frustrazione e distrarre dai loro fallimenti dando alla gente qualcuno da incolpare.

Alimentano le paure sugli americani neri e mentono su come le minoranze distruggeranno i sobborghi, scatenando violenza e intimidazione’.

Ed infine Michelle Obama ha passato in rassegna la biografia del candidato democratico con alle spalle di decenni di servizio pubblico. Biden ha continuato a prestare servizio anche di fronte alla tragedia dopo aver perso la moglie e la giovane figlia, e più tardi nella vita, il figlio maggiore Beau.

E questo potrebbe essere una un’ulteriore garanzia sulla bontà del democratico.

