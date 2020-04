Migranti, la Corte Ue condanna i Paesi di Visegrad: "Hanno violato la legge"

MIGRANTI, LA CORTE UE: UNGHERIA, POLONIA E REP. CECA HANNO VIOLATO LEGGE

Finalmente la prepotenza e il disinteressamento ai principi europei, trovano la risposta adeguata. La danno i giudici europei sentenziando che "Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca hanno violato gli obblighi previsti dal diritto Ue, quando hanno rifiutato di partecipare al meccanismo di ricollocazione dei richiedenti asilo". Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, nella sentenza relativa alle cause che vedono la Commissione Europea opposta ai tre Stati membri. Per i giudici di Lussemburgo, Praga, Varsavia e Budapest "non possono invocare né le loro responsabilità in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna né il presunto malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione" per sottrarsi all'esecuzione dello stesso.

La Corte ha deciso su tre ricorsi per inadempimento della Commissione Europea nei confronti dei tre Paesi, dando a questi ultimi, torto su tutta la linea. I giudici hanno riscontrato l'esistenza di un inadempimento, da parte dei tre Stati membri, di una decisione del Consiglio che prevedeva la ricollocazione obbligatoria dalla Grecia e dall'Italia, di 120mila richiedenti protezione internazionale verso gli altri Stati membri dell'Unione. La Corte ha anche constatato che la Polonia e la Repubblica Ceca sono anche venute meno agli obblighi previsti da una decisione del Consiglio sulla ricollocazione, in questo caso volontaria, dalla Grecia e dall'Italia, di 40mila richiedenti protezione internazionale verso gli altri Stati membri dell'Unione. L'Ungheria, invece, non era vincolata da quest'ultima decisione.

Una volta che la Corte Ue, constata un inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza "senza indugio". La Commissione, se ritiene che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può̀ proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. In caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di Giustizia può̀ infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.