Migranti, Piantedosi "Presto una missione in Libia". Ong in arrivo a La Spezia

Migranti, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi risponde ai giornalisti sul tema: "Stiamo lavorando a una missione in Libia"

A margine dell'inaugurazione dell'Anno accademico dell'istituto superiore antincendi dei Vigili del Fuoco, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha risposto ai giornalisti sul tema immigrazione: "Stiamo lavorando perché ci sia una missione anche in Libia".

Il ministro Matteo Piantedosi continua: "Oggi ho avuto un colloquio preliminare con la ministra dell'Interno della Svezia che presiederà il consiglio Gai, ci sono buone aspettative, la discussione si sta sempre più indirizzando verso la condivisione di una concretezza maggiore, un piano di azione che possa essere più incisivo di rafforzare una dimensione esterna dell'azione dell'Unione europea sui temi migratori. La presidenza europea ha manifestato l'auspicio che il proprio semestre possa dare risultati concreti sul piano di azione per il Nordafrica".

Migranti, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Con la presenza delle Ong ripartono i gommoni"

"Noi ci lamentiamo del fatto che c'è questa coincidenza astrale: la presenza delle navi delle ong insieme alle condizioni climatiche fanno ripartire i gommoni dalla Libia, anche le imbarcazioni più fragili. Noi ci lamentiamo di questo, le ong sì lamentano della lunga percorrenza". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'istituto superiore antincendi dei Vigili del Fuoco. "Il naufragio e il salvataggio sono qualcosa di occasionale non di ricerca sistematica che induce alle partenze", ha aggiunto.



"Alla Geo Barents abbiamo indicato il porto di La Spezia", ha detto precisando che non si tratta di una risposta alle polemiche sulla scelta finora di città di sbarco amministrate dalla sinistra. "Non è una risposta, va lì solo per una questione di rotazione dei porti", ha chiarito.

Migranti: Geo Barents verso La Spezia salva altre 61 persone

Altro salvataggio in mare della Geo Barents che stava facendo rotta verso La Spezia, porto di sbarco assegnato ieri dopo il soccorso 69 persone in acque internazionali a largo della Libia. Sessantuno i migranti soccorsi oggi, tra cui 13 donne e 24 minori, con un bimbo di meno di un anno. A bordo della nave di Medici senza Frontiere sono adesso in 130.

"Mentre andavamo verso nord - raccontano dall'equipaggio - abbiamo ricevuto un'allerta da Alarm Phone. Geo Barents si è diretta verso il punto segnalato ma durante la navigazione abbiamo incontrato un'altra imbarcazione in difficoltà in zona Sar Libia. Abbiamo così effettuato il salvataggio. Le autorità italiane sono state avvertite ma al momento non abbiamo ricevuto nessuna risposta".