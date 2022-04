Mine anti-uomo con sensori, letali fino a 15 metri. Terrore russo a Kharkiv

Guerra Russia Ucraina, Putin sperimenta nuove devastanti armi

La Russia sta sperimentando nuove armi in guerra, sempre più sofisticate ma anche letali. Putin non ha solo vecchi carriarmati. Le truppe russe, infatti, - si legge sul Corriere della Sera - starebbero usando una nuova arma contro i civili ucraini: le Pom-3, un tipo sofisticato di mina anti-uomo dotata di sensori che rilevano il passaggio di persone nei paraggi. A differenza delle mine classiche, che esplodono quando vengono calpestate o se si urtano i cavi, le Pom-3 quando avvertono la presenza di qualcuno lanciano una piccola carica esplosiva che scoppia a mezz’aria, producendo frammenti che sono letali a una distanza di 15 metri. Sarebbero state trovate per le strade di Kharkiv.

Gli Stati Uniti stanno rispondendo all'appello del ministro degli Esteri ucraino Kuleba inviando a Kiev migliaia di armi. Lo riferisce la Cnn spiegando che sono stati inviati in Ucraina più di 12.000 sistemi anti-carro, centinaia di droni suicidi e 1.400 sistemi antiaerei. Martedì gli Usa avevano approvato altri 100 milioni di dollari in armi per l'Ucraina portando l'assistenza totale a Kiev a circa 1,7 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione russa. Ciò include 300 milioni di dollari nell'ambito dell'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina, in cui nuove armi saranno acquistate da appaltatori della difesa da inviare all'esercito di Zelensky.

