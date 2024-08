Mosca: 'Testata termobarica su mercenari di Kiev nel Kursk. Centrale nucleare minacciata'

Mosca: "Minaccia diretta alla centrale nucleare nel Kursk"

Le azioni delle forze armate ucraine nella regione russa di Kursk costituiscono una "minaccia diretta" alla centrale nucleare dell'area. Lo ha detto il presidente dell'agenzia atomica russa Rosatom, Alexey Likhachev, in un colloquio con il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. A riportar le dichiarazioni è l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Mosca: 'Testata termobarica su mercenari di Kiev nel Kursk"

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere di avere colpito con un missile a testata termobarica il sito di dispiegamento di mercenari stranieri nella periferia meridionale di Sudzha, nella regione di Kursk. Lo riporta Interfax. Le armi termobariche sono composte quasi al 100% da combustibile esplosivo che risucchia l'ossigeno e notevolmente più potenti. La loro esplosione dura più a lungo rispetto agli esplosivi convenzionali dello stesso peso.

Ucraina: Lukashenko, 'incursione Kiev in spazio aereo bielorusso, abbattuti droni'

Alexander Lukashenko parla della "distruzione" di "obiettivi aerei" entrati ieri sera nello spazio aereo bielorusso "dall'Ucraina". Stamani il leader bielorusso ha spiegato che le forze aeree sono entrate in stato di "massima allerta" alle 18.10 di ieri. "Il punto è che, e sospettiamo non sia la prima volta, le Forze Armate ucraine hanno violato tutte le norme e hanno invaso lo spazio aereo nei pressi della località di Kostyukovichi - ha detto Lukashenko in dichiarazioni riportate dall'agenzia BelTa - La difesa aerea è stata posta in stato di massima allerta per intercettare gli obiettivi, circa una dozzina". Lukashenko ha confermato il dispiegamento di "aerei ed elicotteri" e lo stato di "massima allerta" per i sistemi Mlrs. La difesa aerea bielorussa, ha aggiunto, "ha distrutto diversi obiettivi sul territorio bielorusso" e "sospettiamo si sia trattato di attacchi con droni". "Hanno violato lo spazio aereo della Bielorussia, volando dall'Ucraina", ha incalzato. "Non capisco perché l'Ucraina abbia bisogno di questo - ha detto ancora - Abbiamo chiarito loro che qualsiasi provocazione non resterà senza risposta". "Purtroppo gli ucraini - ha concluso - dimostrano così di non essere pronti per nessuna pace e continuano ad aumentare la tensione".