Musk è "innamorato" di Meloni: "In Italia con lei c'è una crescita dell'occupazione da record. Fa un lavoro incredibile"

Meloni-Musk, tra complimenti sinceri e strategie comuni per il futuro

Giorgia Meloni è stata premiata a New York da Elon Musk. La premier italiana alla Ziegler Ballroom ha ricevuto il Global Citizen Award dell'Atlantic Council direttamente dalle mani del patron di Tesla e SpaceX. Musk, nel discorso introduttivo, la ha presentata come "una persona che ammiro", "onesta e verace". Lei "ha fatto un lavoro incredibile, l'Italia sta registrando una crescita e un'occupazione record". Poi ha ha aggiunto: "Lei è ancora più bella dentro che fuori". La presidente del Consiglio, lo ha ringraziato per il suo "prezioso genio" e ha parlato nel suo discorso dell'Occidente: "Non so se nazionalismo sia la parola corretta perché spesso richiama dottrine di aggressione e autoritarismo", ha sottolineato la premier, "ad ogni modo, so che non dovremmo vergognarci di difendere parole come Nazione e Patriottismo. Perché significano più che un luogo. Significano uno stato della mente nel quale si appartiene a una cultura, una tradizione e dei valori condivisi".

"Le autocrazie - prosegue Meloni - stanno guadagnando terreno sulle democrazie e rischiamo di sembrare sempre più una fortezza chiusa e autoreferenziale". Autocrazie che "tengono molto alla narrazione dell'idea dell'inevitabile declino dell'Occidente" e, anzi, la alimentano, anche attraverso la guerra delle idee combattute su internet, anche a colpi di meme. Ma l'Occidente, ha proseguito Meloni, non deve "rassegnarsi all'idea del suo declino" o convincersi di essere una civiltà senza più nulla da dire, con il rischio di creare un mondo "nel quale prevalga la legge del più forte" e dove, di conseguenza, conflitti come quello esploso in Ucraina diventino la norma".

Il Global Citizen Award, consegnato ogni anno a New York durante la settimana di alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato inoltre conferito al presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo; al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, e a Miky Lee, vicepresidente di CJ Group. A consegnare loro i riconoscimenti e a recitare i discorsi introduttivi sono stati, rispettivamente, il presidente del Kenya, William Ruto; l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, e il presidente non esecutivo di Paramount, Shari Redstone.