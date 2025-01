Musk citato in giudizio dalla Consob degli Usa: "Frode finanziaria sulla acquisizione di Twitter"

Musk trascinato in tribunale dalla Sec per l'operazione Twitter

Mentre Elon Musk cerca di comprarsi una fetta di TikTok e diventare ancora di più padrone dei social, arriva per lui una citazione in giudizio per "frode finanziaria" che riguarda l'altra piattaforma di sua proprietà: Twitter (rinominata X). A trascinare davanti al tribunale federale degli Stati Uniti l'uomo più ricco del mondo e braccio destro del presidente eletto Donald Trump, è la Securities and Exchange Commission (Sec), l’autorità statunitense di controllo sulla Borsa. L'inchiesta riguarda l'acquisizione di Twitter. Davanti al tribunale federale di Washington, il magnate sarà chiamato a rispondere dell'operazione da 44 miliardi di dollari perché non avrebbe notificato tempestivamente all'ente di controllo di essere salito sopra il 5% di azioni di Twitter, nel marzo 2022.

La Sec, l'equivalente della Consob italiana ancora guidata dal presidente uscente Gary Gensler, sostiene che il fatto di aver ritardato di 11 giorni la segnalazione ha permesso a Musk di acquistare le azioni a un prezzo artificialmente basso, risparmiando almeno 150 milioni di dollari. La denuncia è destinata a suscitare polemiche anche per il ruolo rivestito da Musk come consigliere del nuovo presidente Donald Trump.

Alex Spiro, avvocato di Musk, ha definito la citazione in giudizio come il culmine della "campagna pluriennale di intimidazione" della Sec contro il suo assistito. "Si tratta dell'ammissione che non sono riusciti a istruire una reale causa, Musk non ha fatto niente di male e tutti vedono questa farsa per quello che è", ha aggiunto. La citazione in giudizio da parte della Sec arriva dopo un'indagine protrattasi per due anni sul vantaggio che il patron di Tesla avrebbe tratto nel non aver informato tempestivamente che stava rastrellando le azioni: una notifica avrebbe infatti fatto salire immediatamente il prezzo.