L'ufficiale francese arrestato con l'accusa di spionaggio per la Russia, un tenente colonnello con origini russe, era in servizio alla base Jfc di Napoli a Lago Patria. Al momento dell'arresto, una decina di giorni fa, secondo quanto appreso. si trovava in Francia in vacanza. Ora e' in carcere a Parigi. Da Napoli mancava da alcune settimane.