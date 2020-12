Missione Artemis, la Nasa inizia la selezione per la prima donna sulla luna

Diciotto astronauti, nove uomini e nove donne, sono stati selezionati per l'addestramento in vista della missione lunare Artemis, o Artemide. Lo ha annunciato la Nasa. Tra questi diciotto candidati verranno scelti l'uomo e la prima donna della storia a mettere piede sulla luna forse gia' nel 2024. All'evento durante il quale sono stati indicati i nomi dei candidati c'era il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence. "Gli astronauti - ha sottolineato Pence - sono gli eroi delle esplorazioni spaziali nel futuro". Trump aveva chiesto che la missione potesse svolgersi entro la fine del 2024 ma secondo gli scienziati sembra una previsione troppo ottimistica anche perche' servono nuovi finanziamenti. Secondo la Nasa, la missione ha bisogno di aiuti per un valore di 3,3 miliardi di dollari.