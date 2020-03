Sogno cinese, sfida con gli Usa, cigno nero: viaggio "nella testa del Dragone"

La Cina è davvero «vicina» come recitava il titolo di un vecchio film d’autore? No, sostiene Giada Messetti nel suo Nella testa del Dragone. È, anzi, molto lontana. Soprattutto, è diversa. Perché – continua l’autrice, sinologa, che in Cina ha vissuto sei anni – esistono dieci, cento, mille Cine. Grazie al suo lavoro, Messetti ha potuto indagare da vicino le contraddizioni di questo paese e soprattutto vedere plasmarsi e maturare quella che è stata definita «l’era dell’ambizione». Percorso da un flusso irrefrenabile di energia, slancio e obiettivi di progresso, il Celeste Impero ha infatti saputo trasformarsi e sfruttare al meglio i vantaggi della globalizzazione, in una vertiginosa ascesa che ha sovvertito i paradigmi geopolitici come mai prima d’ora. Dal «Nuovo Mao» Xi Jinping alla sfida con gli Stati Uniti per la governance globale, dal Sogno Cinese al progetto della Nuova Via della Seta, dalle incredibili innovazioni tecnologiche alle proteste di Hong Kong, fino allo scoppio dell’epidemia di coronavirus, l’autrice ci accompagna in un viaggio appassionante attraverso la Cina di oggi, facendo chiarezza tra stereotipi e realtà, aiutandoci a comprendere il presente e il futuro di un paese sempre più decisivo sullo scacchiere globale.





INDICE TEMATICO

CAPITOLO 1: IL SOGNO CINESE

Xi Jinping, il “principino rosso”; L’ascesa al potere; L’ affaire Bo Xilai; Il Pensiero di Xi Jinping; La politica di Xi Jinping; La revisione della Costituzione

CAPITOLO 2: LA NUOVA VIA DELLA SETA

Yidai yilu, “una cintura, una via”; In treno da Yiwu a Londra; La globalizzazione con caratteristiche cinesi; La Nuova via della seta e l’Africa; La Nuova via della seta e l’Unione Europea; La Nuova via della seta e l’Italia

CAPITOLO 3: L’ALTRA METÀ DI INTERNET

La rivoluzione digitale

CAPITOLO 4: NOTIZIE DALLA FABBRICA DEL FUTURO

Xiong’an: un nuovo orizzonte urbano

CAPITOLO 5: CINA E STATI UNITI: LA GRANDE SFIDA

La partita contro Huawei

CAPITOLO 6: UNA SOLA E INDIVISIBILE

Meng Meng e Jiao Qing: Hong Kong; I fake panda dello Xinjiang; Il nodo tibetano; Tuan Tuan e Yuan Yuan: Taiwan; Xing Xing: il Giappone e il Mar Cinese Orientale; Everest: il Mar Cinese Meridionale

CAPITOLO 7: CORONAVIRUS, IL CIGNO NERO





L’AUTRICE

Giada Messetti è nata a Udine nel 1981. Sinologa, ha vissuto a lungo in Cina, dove ha scritto per «Diario» e ha collaborato con gli uffici di corrispondenza della Rai, de «Il Corriere della Sera» e de «La Repubblica». Rientrata in Italia nel 2011, ha lavorato per diverse trasmissioni televisive e radiofoniche di Rai e La7. Attualmente è autrice del programma di approfondimento di Rai3 «#CartaBianca». Insieme a Simone Pieranni, ha ideato e condotto il podcast sulla Cina Risciò, prodotto da Piano P e disponibile sulle principali piattaforme di streaming.