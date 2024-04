New York, violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.8

Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York. Sisma avvertito anche nell'area di Boston e Filadelfia. Il sisma ha causato una breve interruzione dei lavori del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, riunito per discutere sulla situazione in Medio Oriente. L'Usgs ha segnalato un terremoto di magnitudo preliminare di 4.7, localizzato vicino a Lebanon, nel New Jersey, circa 90 km a ovest di New York City e 100 km a nord di Filadelfia. I vigili del fuoco di New York hanno fatto sapere che non ci sono prime segnalazioni di danni. Nel centro di Manhattan, la gente spaventata in auto ha iniziato a suonare i clacson. Edifici hanno tremato nei quartieri di Brooklyn e nell'East Village.

Terremoto New Jersey



Sisma avvertito anche a Baltimora, Filadelfia, Connecticut e in altre aree della costa orientale. Il governatore di New York Kathy Hochul ha pubblicato su X che il terremoto è stato avvertito in tutto lo Stato. "Il mio team sta valutando gli impatti e gli eventuali danni che potrebbero essersi verificati e aggiorneremo il pubblico durante il giorno", ha detto Hochul.

GUARDA I VIDEO DEL TERREMOTO

La scossa ha risvegliato i ricordi del terremoto del 23 agosto 2011 che ha scosso decine di milioni di persone dalla Georgia al Canada. Con una magnitudo 5.8, è stato il terremoto più forte che abbia colpito la costa orientale dalla seconda guerra mondiale. L'epicentro quella volta era stato in Virginia.