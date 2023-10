"Non sa scendere da un palco...". Usa, Trump prende in giro Biden

"Questo ragazzo non è in grado di trovare la strada per scendere da un palco!"



L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato ad Anaheim alla convention del Partito Repubblicano della California. Di fronte a un pubblico in estasi per la sua candidatura, ha attaccato il suo rivale per le primarie repubblicane per le elezioni presidenziali del 2024, Ron DeSantis. Ma per alcuni secondi, anche l'attuale presidente Joe Biden è stato deriso dal suo predecessore per la sua età e il suo aspetto.

Donald Trump, 77 anni, ha schernito l'80enne presidente democratico di fronte a una folla esilarante: "Questo ragazzo non è in grado di trovare la strada per scendere da un palco!". Trump, che spera di sostituirlo alla Casa Bianca nel 2024, lo ha imitato perso sul palco: "Guarda, ecco la scena, non ho mai visto questa scena stupida prima, non l'ho mai vista. Ma se cammino a sinistra, c'è una scala. E se cammino a destra c'è una scala". Poi l'ex presidente si è voltato verso il muro, barcollando e dicendo: "E questo tizio si alza in piedi: dove sono? Dove sono?".