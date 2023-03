Non solo guerra, mercenari buoni anche per lo spionaggio tra multinazionali

Mercenari, minerali e finanza

Nel febbrario del 2018, un team di 30 membri tra Delta Force e Rangers americani, parte del Joint Special Operations Command americana, operante vicino all’impianto di gas della Conoco, territorio siriano, si trovarono sotto attacco. Cosa ci facessero dei soldati americani nel territorio siriano, pur se gestito dai curdi (egualmente siriani ma alleati degli americani e odiati dai turchi e dai siriani), sarebbe da discutere, ma lasciamo stare.

I soldati americani si ritrovarono sotto attacco da parte di truppe definite “filo siriane”. Erano schierati blindati di fabbricazione russa e carri armati T72. Le truppe americane sopraffatte si rifugiarono in alcune postazioni improvvisate, chiamando in aiuto il supporto aereo. Droni Reaper, F-22, F-15E, B-52, AC-130 e elicotteri AH-64 Apache arrivarono in soccorso scaricando sul campo tutto quello che avevano, praticamente una broken arrow. Il nemico continuò l’attacco e ci volle un secondo giro di supporto aereo per sconfiggerlo.

I soldati americani rimasero scioccati dall’efficienza e l’addestramento degli aggressori. Venne fuori, come riporta il NYT, che i caduti erano, in parte, unità dell’azienda di sicurezza Wagner, che ha sede in Russia. Nelle settimane successive si scoprì che il governo ufficiale siriano aveva dato mandato alla Wagner di recuperare i pozzi petroliferi e di gas, sequestrati durante la guerra civile da etnie locali o altri gruppi militari che non sono parte del governo ufficiale siriano. Ufficialmente la vittoria fu degli americani ma, suggeriscono gli eventi, solo per la superiore potenza di fuoco aereo.

Mercenari e milizie private

Negli ultimi decenni le agenzie di sicurezza privata, comunemente etichettate come compagnie di mercenari, sono emerse da decenni di oscurità per divenire attori di secondo piano, che prendono il loro posto a fianco di eserciti regolari, Ong, Onu e altre organizzazioni in cerca di persone che risolvano i problemi, con efficienza, rapidità e un forte orientamento ai risultati. Oggi che ci si sta avviando verso un mondo multipolare i mercenari sono in grande fioritura e i loro servizi sono richiesti da tutti. Il mondo occidentale ha scoperto i mercenari durante le “guerre al terrorismo” promosse dal presidente americano George Bush Junior.