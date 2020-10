Nord Corea, ex ambasciatore a Roma disertore nel 2018 sarebbe in Corea del Sud

Jo Song-gil, l'ex incaricato d'affari dell'ambasciata nord-coreana a Roma che ha disertato alla fine del 2018, si troverebbe attualmente in Corea del Sud. Lo afferma Ha Tae-keung, deputato del partito d'opposizione sud-coreana People Power Party, in un post su Facebook, nel quale scrive che "si è scoperto che l'ex facente funzione di ambasciatore Jo Song-gil è entrato in Corea del Sud nel luglio dello scorso anno ed è sotto la protezione delle autorità".

Altre fonti informate citate dall'agenzia sud-coreana Yonhap confermano l'ingresso nel Paese dell'ex diplomatico di Pyongyang da un Paese terzo, assieme alla moglie, anche se un funzionario dell'intelligence di Seul citato in forma anonima dall'agenzia sud-coreana non vuole sbilanciarsi sull'ex diplomatico nord-coreano a Roma, limitandosi a dire che "non possiamo confermare".

Qualora questa versione venisse confermata ufficialmente, Jo sarebbe il funzionario di Pyongyang di più alto grado a disertare in Corea del Sud dal 1997. La scomparsa da Roma di Jo Song-gil era stata segnalata nei primi giorni del 2019, poco prima della fine del suo mandato.

Jo avrebbe cercato la protezione di altri governi in Europa. La figlia dell'ex diplomatico di Pyongyang sarebbe stata "rimpatriata", invece, in Corea del Nord dopo la diserzione del padre, secondo una testimonianza del febbraio 2019 dell'ex numero due dell'Ambasciata nord-coreana a Londra, Thae Yong-ho, che disertò in Corea del Sud nel 2016.

Thae è stato eletto ad aprile scorso tra le fila dell'opposizione, diventando il primo disertore del Nord ad accedere all'Assemblea Nazionale tramite voto popolare diretto.