Nord Stream, Mosca accusa gli Usa: “Atto terroristico, siete colpevoli”

Guerra Russia Ucraina, l'attacco sarebbe stato compiuto da "un gruppo pro-ucraino"

Il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov in un'intervista a Russia Today in arabo, ripresa dalla Tass, in merito alle esplosioni sul Nord Stream ha dichiarato: "Per noi è chiaro che Washington è responsabile per questo atto terroristico senza precedenti". Ryabkov, scrive l'Ansa, ha aggiunto che le presunte indiscrezioni fatte trapelare da fonti americane e pubblicate dal New York Times secondo le quali l'attacco sarebbe stato compiuto da "un gruppo pro-ucraino" sono "un tentativo da poco per sviare l'opinione pubblica internazionale".

Potente attacco dell'esercito di Kiev a partire da ieri sera contro siti e centri logistici dove sono concentrate le truppe e le attrezzature dell'esercito russo in territorio ucraino: lo riferisce lo Stato maggiore ucraino citato dai media locali. Tredici gli attacchi lanciati dalle forze armate ucraine, l'aviazione ha colpito un complesso missilistico antiaereo, mentre unità di artiglieria hanno centrato 6 aree di concentrazione del personale militare russo, 2 centri logistici, 3 depositi di munizioni, 6 stazioni di controllo elettronico e 2 veicoli antiaerei in posizione di tiro.

L'Ucraina intanto fa i conti con il pesante attacco russo subito ieri. A Kiev, dopo l'attacco missilistico, il 30% degli utenti rimane oggi senza riscaldamento, mentre l'erogazione di elettricità e acqua sono state ripristinate. Sempre a seguito degli attacchi russi, una parte della città di Zaporizhzhia rimane al momento senza elettricità.