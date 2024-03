Nucleare, Biden: "La Russia mette a rischio l'Ue". Da Bruxelles 5 mld per Kiev

Armi a Kiev, Biden: "Dobbiamo agire prima che sia letteralmente troppo tardi"

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito l'urgenza di approvare il disegno di legge bipartisan sulla sicurezza nazionale, che comprende fondi essenziali per l'Ucraina, durante un incontro alla Casa Bianca con i leader polacchi. Ha sottolineato il pericolo rappresentato dall'aggressione russa e ha ringraziato la Polonia per il suo impegno nella difesa, oltre che per l'accoglienza di numerosi rifugiati ucraini. Biden ha annunciato che, sebbene il Congresso non abbia ancora dato il via libera, gli Stati Uniti forniranno un pacchetto di emergenza all'Ucraina utilizzando risorse disponibili dai contratti del Pentagono. Nel frattempo, l'Unione Europea ha raggiunto un accordo preliminare per riformare il Fondo europeo per la pace, destinando 5 miliardi di euro nel 2024 per fornire armi all'Ucraina. Queste azioni riflettono un impegno globale nel sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa e assicurare che abbia le risorse necessarie per difendersi.

Accordo nella Ue su un fondo per le armi

"L'Ue rimane determinata a fornire un sostegno duraturo all'Ucraina e a garantire che il Paese riceva l'equipaggiamento militare necessario per difendersi. Ce l'abbiamo fatta: al Coreper abbiamo concordato il Fondo di assistenza per l'Ucraina. Il Fondo ci consentirà di aumentare il nostro sostegno militare all'Ucraina di altri 5 miliardi di euro. Il messaggio e' chiaro: sosterremo l'Ucraina con tutto il necessario per prevalere", scrive su X l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell.