Obama, la mega festa per i 60 anni. Abito luccicante in stile Nelson Mandela

Obama, la mega festa per i 60 anni. Abito luccicante in stile Mandela

Barack Obama voleva festeggiare i suoi 60 anni in silenzio, ma qualcosa non ha funzionato e le foto dell'ex presidente Usa vestito in stile Nelson Mandela, con una giacca tutta luccicante hanno fatto il giro del mondo. Le immagini del mega party con 500 invitati - si legge sul Corriere della Sera - sono state pubblicate sui social, nonostante il divieto totale di scattare, riprendere e postare qualsiasi contenuto, dal rapper Trap Beckham e dal suo manager TJ Chapman. Nelle foto si vede Obama dimenarsi con un vestito che ricorda molto da vicino lo stile di Nelson Mandela e peccato solo che la maggior parte dei contenuti ora sono stati cancellati. Come detto dal rapper, "Nessuno aveva mai visto Obama così".

Niente David Axelrod o David Letterman, ma dentro Beyoncè e Jay-Z. E menomale che doveva essere una festa per pochi intimi. Come riporta il Corriere della Sera, per la festa del 60esimo compleanno di Barack Obama in programma a Matha's Vineyard presenti diverse celebrità dello spettacolo e star del cinema, ma non alcuni dei collaboratori storici dell'ex presidente.