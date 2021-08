Obama compleanno: alla festa dei 60 tante star ma niente collaboratori

Niente David Axelrod o David Letterman, ma dentro Beyoncè e Jay-Z. E menomale che doveva essere una festa per pochi intimi. Come riporta il Corriere della Sera, per la festa del 60esimo compleanno di Barack Obama in programma a Matha's Vineyard ci saranno diverse celebrità dello spettacolo e star del cinema, ma non alcuni dei collaboratori storici dell'ex presidente.

Obama, ecco gli invitati alla festa "per pochi intimi" a Martha's Vineyard

Stando al New York Times, Bloomberg e altri media Usa, il primo presidente afroamericano della storia ha scelto di «sacrificare» soprattutto i compagni di avventura politica. "La figura simbolo è Axelrod, 66 anni, stratega della prima campagna elettorale vincente, quella del 2008 e poi advisor alla Casa Bianca. Spazio, invece, al cantautore afroamericano John Legend, 42 anni, 11 Grammy Award, Oscar per la canzone «Glory» del film Selma", scrive il Corriere della Sera.

Assente David Axelrod, presenti Don Cheadle e Dwyane Wade

Presenti anche l’attore Don Cheadle («Hotel Rwanda»), l’attrice Gabrielle Union («Il risveglio di un popolo»), lo showman Steven Colbert e l’ex stella del basket Dwyane Wade. Ma ci sarebbero state esclusioni eccellenti anche tra le star tv (David Letterman, Larry David e Conan O’ Brien). "Oprah Winfrey e la regista Ava DuVernay avevano fatto sapere per tempo che sarebbero rimaste a casa. Per ora non si è capito se fossero presenti Steven Spielberg, Springsteen, George Clooney e Tom Hanks, avvistato in Grecia", conclude il Corriere.