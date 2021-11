Olanda in lockdown per 12 ore al giorno, Rutte annuncia il coprifuoco alle 17

Il governo olandese ha annunciato un'ulteriore stretta per contenere la nuova impennata dei contagi da Covid

Il premier Mark Rutte ha reso noto che verrà inasprito il lockdown parziale con il coprifuoco per bar, ristoranti e negozi.

L'Olanda rafforza così il parziale lockdown già deciso per frenare il picco di casi di contagio da Covid-19, e lo intensifica con un'anticipata chiusura di bar, ristoranti e negozi. Da domenica "tutti i Paesi Bassi saranno effettivamente chiusi tra le 17:00 e le 5:00" del mattino, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa il premier Mark Rutte, mentre decine di manifestanti dimostravano a L'Aia.

Quella che scatterà in Olanda da domenica 28 novembre è solo una delle misure per contenere i contagi annunciate in conferenza stampa. I negozi di beni essenziali, come supermercati e farmacie, resteranno aperti fino alle 20. Non sarà più consentito praticare sport amatoriali fra le 17 e le 5. La distanza di 1,5 metri sarà obbligatoria per tutti dai 18 anni in su.