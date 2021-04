Olimpiadi: gli USA pensano a boicottaggio Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

A distanza di decenni dalle Olimpiadi di Mosca 1980, gli Stati Uniti d'America pensano a un boicottaggio delle Olimpiadi invernali che si terranno l'anno prossimo a Pechino. Lo ha annunciato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price: "E' qualcosa di cui vogliamo certamente discutere" con gli alleati. "Crediamo che un approccio coordinato non sarebbe solo nel nostro interesse, ma anche nell'interesse dei nostri alleati e partner", ha detto senza rivelare la posizione dell'amministrazione sulla questione. Piu' tardi Price ha chiarito in un tweet: "Come ho detto non abbiamo nessun annuncio da fare sulle Olimpiadi di Pechino. Il 2022 è ancora lontano, ma continueremo a consultarci strettamente con i nostri alleati e partner per definire le nostre preoccupazioni comuni e stabilire il nostro approccio comune al partito comunista cinese. "

Diversi gruppi di attivisti e politici repubblicani hanno recentemente intensificato le loro richieste per un boicottaggio degli Stati Uniti delle Olimpiadi di Pechino. Si basano in parte sulle denunce di Ong e Paesi che accusano la Cina di perseguitare i musulmani uiguri, anche con la reclusione in campi di internamento dove i membri della minoranza sono sottoposti, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, a vari abusi. L'amministrazione del presidente Joe Biden non ha mai escluso la possibilità di un boicottaggio dei giochi olimpici, senza annunciare una politica ferma. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki a febbraio disse che l'amministrazione si sarebbe consultata con il comitato olimpico americano sulla questione. Pechino, da parte sua, denuncia il ventilato boicottaggio e respinge ogni accusa di genocidio contro gli uiguri, presentando i presunti campi di internamento come "centri di formazione professionale". Gli Stati Uniti guidarono un boicottaggio nel 1980 delle Olimpiadi di Mosca dopo che l'URSS, nel 1979, aveva invaso l'Afghanistan, e il blocco sovietico rispose quattro anni dopo con un boicottaggio delle Olimpiadi di Los Angeles.