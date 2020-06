Oms: 'Oltre al Covid-19, in Congo è esploso un nuovo focolaio del virus Ebola'

Oltre al Covid-19, "l'Oms continua a rispondere al nuovo focolaio di Ebola nella città di Mbandaka, nella provincia equatoriale della Repubblica democratica del Congo. Finora sono stati rilevati 8 casi. Quattro sono morti e gli altri 4 stanno ricevendo cure". A dirlo è il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

"Oggi - ha aggiunto - sono arrivati a Mbandaka quasi 50 soccorritori dell'Oms e dei nostri partner, oltre 3600 dosi di vaccino per Ebola e a 2000 dispositivi per i test di laboratorio. Il governo sta sequenziando il virus per vedere se è o meno correlato a un precedente focolaio".

L’Ebola aveva infatti già colpito quella regione due anni fa ma lo stesso Tedros Adhanom Ghebreyesus ha specificato in un tweet che "il sequenziamento genetico dei nuovi casi di Ebola nella provincia mostra che l'epidemia non è collegata al Nord Kivu o all'epidemia della stessa zona del 2018. Sono in corso ricerche per capire l'origine, ma" è probabile si tratti di "una nuova introduzione da un serbatoio di animali".