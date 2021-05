Oms contro Biden: "I vaccinati non possono togliere la mascherina". VIDEO

Non basta il vaccino da solo per togliere l'obbligo di mascherina in luoghi pubblici. Lo ha detto il massimo esperto dell'Oms per l'emergenza Covid Mike Ryan, riferendosi all'annuncio di ieri negli Usa. Biden ha detto che i vaccinati non avranno obbligo di mascherina e distanziamento. Ryan ha sostenuto che "nel caso di un Paese che desideri togliere l'obbligo della mascherina... questo dovrebbe essere fatto solo nel contesto di considerare sia l'intensita' della trasmissione nella zona che il livello di copertura del vaccino".