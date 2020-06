Onu: Kenya eletto membro non permanente del Cda per il biennio 2021-2022

Onu: Kenya eletto quinto membro non permanente del Cda 2021-2022

Il quinto membro non permanente eletto in Consiglio di Sicurezza Onu per il biennio 2021-2022 è il Kenya, insieme a India, Messico, Irlanda e Norvegia. Grande sconfitto invece il Canada di Justin Trudeau. Il seggio per il gruppo dei paesi africani, dove era in lizza anche Gibuti, è stato assegnato al secondo turno di votazioni dall'Assemblea Generale.

Onu: i nuovi eletti subentreranno a gennaio 2021

Dal primo gennaio 2021 i nuovi eletti siederanno al tavolo dei Quindici subentrando a Belgio, Germania, Indonesia, Sud Africa e Repubblica Domenicana. Gli altri membri del Consiglio di Sicurezza nel 2021 sono i cinque permanenti che detengono il diritto di veto - Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna - e i non permanenti: Tunisia, Niger, Vietnam, Saint Vincent and Grenadine ed Estonia.