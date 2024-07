Orban da Putin: "Missione di pace". Tajani lo stronca: "Non è il momento"

Orban da Putin, "missione pace"; Cremlino, "Ucraina in agenda"

Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha annunciato di essere a Mosca per "continuare la sua missione di pace", dopo avere incontrato il 2 luglio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Kiev. Lo ha scritto lo stesso Orban su X postando una foto del suo arrivo all'aeroporto Vnukovo di Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, intanto ha confermato i colloqui di Orban col presidente russo, Vladimir Putin, oggi. "Tra i temi in agenda", ha riferito il portavoce, "anche l'Ucraina".

Ucraina: Orban, mio impegno per pace anche senza mandato Ue

"Non possiamo ottenere la pace stando comodamente seduti in poltrona a Bruxelles. Anche se la presidenza di turno dell'Ue non ha il mandato di negoziare per conto dell'Ue, non possiamo sederci e aspettare che la guerra finisca miracolosamente. Serviremo come strumento importante per compiere i primi passi verso la pace. Questo e' lo scopo della nostra missione di pace", ha scritto su X.

Tajani, Orban da Putin? Non mi pare il momento per visite

"Orban? Lui va a Mosca come primo ministro ungherese, non mi sembra il momento di fare visita alla Russia ma ognuno fa ciò che vuole. L'Unione europea è per la pace ma non per la resa a Putin: deve essere pace, non resa. La proposta di Putin è una farsa, ben vengano dialogo e confronto ma noi continueremo ad aiutare l'Ucraina". Lo ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa di Forza Italia, commentando la visita di Viktor Orban in Russia.

Ucraina: Borrell, Orban non rappresenta l'Ue in alcun modo

"La visita del primo ministro Viktor Orba'n a Mosca si svolge esclusivamente nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia". "Orba'n non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell'Ue per visitare Mosca. La posizione dell'Ue sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si riflette in molte conclusioni del Consiglio europeo. Tale posizione esclude i contatti ufficiali tra l'Ue e il presidente Putin. Il primo ministro ungherese non rappresenta quindi l'UE in alcuna forma". Lo afferma in una dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell. "L'Ungheria e' ora lo Stato membro dell'Ue che esercita la presidenza di turno del Consiglio fino al 31 dicembre 2024. Cio' non comporta alcuna rappresentanza esterna dell'Unione, che e' responsabilita' del presidente del Consiglio europeo a livello di Capi di Stato o di Governo e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a livello ministeriale", spiega. "Inoltre, vale la pena ricordare che il presidente Putin e' stato incriminato dalla Corte penale internazionale ed e' stato emesso un mandato di arresto per il suo ruolo in relazione alla deportazione forzata di bambini dall'Ucraina alla Russia", aggiunge il capo della diplomazia europea.

Ucraina: Ue, visita Orban va a favore Putin e non pace

"Non vogliamo un appeasement con Mosca. Vogliamo una pace giusta e durevole per l'Ucraina. Per questo crediamo che un viaggio a Mosca gioca piu' a favore di Vladimir Putin che a favore una pace reale e durevole". Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, in merito al viaggio del premier ungherese, Viktor Orban, a Mosca.

Ucraina: Ue, visita Orban mina unita'; noi non informati

"E' chiaro che qualunque sia il messaggio sulla visita dal premier Orban, la sostanza di questa visita non e' quella giusta. Si tratta di appeasement e non di pace e noi crediamo che mini l'unita' e la determinazione che dobbiamo mostrare per porre fine a questa guerra". "Non siamo stati assolutamente informati della visita, non e' stata coordinata con noi ne' con nessun altro che io sappia", ha aggiunto.

Ucraina: Scholz su Orban a Mosca, il sostegno Ue continuera'

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha promesso che il sostegno dell'Unione europea all'Ucraina non si indebolira' nonostante il controverso viaggio a Mosca del primo ministro ungherese, Viktor Orban, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell'Ue. Orban non rappresenta l'Ue durante la visita, ha detto Scholz, sottolineando che "il messaggio chiaro del blocco e' che l'Ucraina puo' contare sulla nostra solidarieta', cosa che non puo' fare Putin".

Ucraina: Ue, ora in dubbio visita Commissione a Budapest

"Questa visita a Mosca mette seriamente in dubbio la tradizionale visita della presidenza della Commissione in Ungheria - per la presidenza di turno - che avevamo in programma subito dopo la pausa estiva". Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, in merito al viaggio del premier ungherese, Viktor Orban, a Mosca. "Orban ha detto di non avere un mandato. Ma il simbolismo e' molto chiaro. Questo viaggio avviene cinque giorni dopo l'avvio della presidenza ungherese", ha aggiunto.