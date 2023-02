Orrore in Iran, bambine avvelenate: "Vogliamo chiudere le scuole femminili"

Da dicembre dello scorso anno centinaia di bambine sarebbero state avvelenate in Iran, scientemente, con l'obiettivo di far chiudere le scuole femminili. Lo dichiara lo stesso viceministro della Salute, Youness Panahi. Il quale, secondo Bbc Persia, avrebbe ammesso che i prodotti impiegati sono facilmente reperibili e che non si tratterebbe di farmaci per uso militare. A lanciare l'allarme le mamme di alcune bambine che avevano accusato disagi di vario tipo e che erano deperite a vista d'occhio. Secondo Panahi "è emerso che alcuni individui volevano che tutte le scuole, soprattutto quelle femminili, fossero chiuse". Al momento non sarebbero stati annunciati arresti.

The minister of education of the Islamic regime in Iran admitted that the poisoning of the students was intentional.



The poisoning of school girls is the revenge of the terrorist regime of islamic Republic against the brave women who flagged the mandatory hijab & shook the… https://t.co/kwK3vtLHDs pic.twitter.com/ycddbT0ghA