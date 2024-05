Orrore in pista, risucchiato dal motore dell'aereo e triturato: morto un uomo

Amsterdam, i testimoni della tragedia: "Si è sentito un rumore infernale"

Tragedia all'aeroporto Schiphol di Amsterdam in Olanda, un uomo, ancora da capire se si tratti di un dipendente o di un passeggero, è stato letteralmente risucchiato dal motore di un aereo della Klm che stava effettuando le operazioni preliminari prima della partenza per Billund in Danimarca. L'uomo è stato ucciso dalle pale rotanti della turbina. L’orribile tragedia si è verificata sul piazzale fuori dal trafficato terminal dell'hub, hanno fatto sapere le autorità aeroportuali.

La compagnia aerea olandese - riporta il Quotidiano Nazionale - ha confermato con un comunicato, senza però fornire l'identità della vittima: "Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione. Purtroppo la persona è morta". La Klm ha aggiunto: "Al momento ci stiamo occupando dei passeggeri e dei dipendenti che hanno assistito all'incidente a Schiphol. Le circostanze sono attualmente oggetto di indagine". Il giornale De Telegraaf, che riporta la notizia, non è riuscito ancora a sapere se si tratti di un passeggero o di un dipendente, ma la seconda ipotesi è la più probabile. L'equipaggio aveva appena completato le istruzioni sulla sicurezza, subito dopo si è udito un "rumore infernale" e si è visto uscire del fumo, hanno raccontato i passeggeri, costretti a scendere dall'aereo per esseri imbarcati su un altro volo.