Assistente di volo nasconde iPhone in bagno in aereo: filmate 5 minorenne

Arrestato assistene di volo

L'assistente di volo dell'American Airlines, Estes Carter Thompson III, è stato arrestato per aver installato un iPhone all'interno del copriwater del bagno di un aereo al fine di registrare almeno cinque ragazze minorenni mentre utilizzavano il bagno. Come riporta Fanpage, il primo caso è stato scoperto da una 14enne durante un volo da Charlotte a Boston lo scorso settembre. Dopo aver notato il telefono nascosto tra gli adesivi sul coperchio del wc, la ragazza ha informato i genitori.

Le indagini hanno rivelato che Thompson aveva registrato almeno altre quattro ragazze mentre utilizzavano i bagni dell'aereo. L'FBI ha esaminato i dispositivi in suo possesso, scoprendo filmati che coinvolgevano anche minori di 14 anni, comprese due bambine di 7 e 9 anni, oltre a materiale pornografico generato da intelligenza artificiale.

Thompson è stato arrestato a gennaio a Lynchburg, Virginia, e il 26 aprile è stato incriminato per "tentato sfruttamento sessuale di minori di 14 anni" e "possesso di immagini di abusi sessuali su minori in età prepuberale".

I genitori della ragazza coinvolta nel primo caso hanno intentato una causa, sostenendo che Thompson era entrato nel bagno per lavarsi le mani e aveva detto alla figlia che il sedile era rotto. Hanno anche accusato la compagnia aerea di aver permesso a Thompson di portare via il telefono per distruggere le prove e di non aver riconosciuto il potenziale pericolo rappresentato dall'assistente di volo.